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‘Artist’i bulanı ödüllendirecek

SAMSUN HABERLERİ  | 13.03.2020 17:35 | Son Güncelleme

Samsun’da kaybolan papağanını afişler asarak sokak sokak arayan adam, 6 aydır baktığı papağanı bulana ödül vereceğini duyurdu.Samsun’da esnaflık yapan 50 yaşındaki Şenol Çelik’in Artist isimli papağanı 3 gün önce kayboldu.

Samsun’da kaybolan papağanını afişler asarak sokak sokak arayan adam, 6 aydır baktığı papağanı bulana ödül vereceğini duyurdu.
Samsun’da esnaflık yapan 50 yaşındaki Şenol Çelik’in Artist isimli papağanı 3 gün önce kayboldu. Çelik dükkanında ve evinde baktığı evladı gibi gördüğü papağanı bastırdığı ilanla aramaya başladı. Sultan papağanı olan Artist’in bulunması için bin lira ödül koyan Çelik, bulanların kendisine ulaşmasını istedi.
Papağanının dükkanından uçarak kaybolduğunu söyleyen Şenol Çelik, “6 ay önce yavru olarak alıp beslemeye başladım. Büyüttüm bazen evde bazen dükkanımda dururdu. 3

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