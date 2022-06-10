Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 4 milli sporcu finale yükseldi

Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 4 milli cimnastikçi finale yükseldi.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Osijek kentindeki organizasyonda Adem Asil halka aleti, atlama masası ve barfiks elemelerinde finale yükseldi.
Ahmet Önder, barfiks elemelerinde finale yükselirken, atlama masasında ise birinci yedek finalist oldu. Milli sporcu İbrahim Çolak da halka elemelerinde finale yükseldi. Ay-yıldızlı cimnastikçi Bilge Tarhan ise denge aleti elemelerinde finale çıkma başarısı gösterdi.
Milliler, 12 Haziran Pazar günü finallerde mücadele edecek.
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