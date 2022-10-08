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Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci eleme yarışları tamamlandı

08.10.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci eleme yarışları tamamlandı

MERSİN (AA) - Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda, ikinci eleme yarışları sona erdi.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleşen organizasyon, 24 ülkeden 94 sporcunun katılımıyla yapılıyor. Sporcular, yer, denge, atlama masası, halka ve barfiks aletlerinde finale kalmak için performans sergiledi.

Milli cimnastikçilerden Adem Asil, 14,125 puanıyla atlama masasında finale adını yazdırdı.

Halka aletinde 15,200 puanla birinci olan Adem Asil ile 14,850 puanla ikinci olan İbrahim Çolak finalde mücadele etme hakkı elde etti.

Yer aletinde 12,650 puanıyla Sevgi Seda Kayışoğlu finalde yarışacak sporcular arasında yer aldı.

Barfikste Adem Asil 13,800 puanıyla ikinci olarak finale kaldı.

Bu sonuçlara göre iki gün süren elemelerin sonunda gösterdikleri performansla Türkiye'yi final müsabakalarında temsil edecek sporcular ile yarışacakları aletler ise şöyle oluştu:

AletlerSporcularYerAdem Asil, Sevgi Seda KayışoğluParalel barFerhat Arıcan, Sercan DemirKulplu beygirFerhat Arıcan, Onur ÇelikAsimetrik paralelSevgi Seda Kayışoğlu, Derin TanrıyaşükürAtlama masasıBilge Tarhan, Bengisu Yıldız, Adem AsilHalkaAdem Asil, İbrahim ÇolakBarfiksAdem AsilOrganizasyonun final müsabakaları yarın saat 13.30'da başlayacak.

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Mersin Cimnastik eleme

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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