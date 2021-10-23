Japonya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aleti finalinde 6. sırada yer aldı.

Kitakyushu kentinde gerçekleştirilen şampiyonada, halka aleti finalinde dünya şampiyonu milli sporcu İbrahim Çolak yarıştı.

Elemelerde aldığı 14.766 puanla finale kalan İbrahim Çolak, halka aleti finalinde 14.666 puanla 6. oldu.

Altın madalyayı 15.200 puanla Çinli Lan Xingyu, gümüş madalyayı 14.866 puanla İtalyan Marco Lodadio kazanırken, üçüncülüğü 14.833 puanla İtalyan Salvatore Maresca ve Rus Grigorii Klimentev paylaştı.

Milli sporcu İbrahim Çolak, 2019 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk cimnastik tarihine geçmişti.



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