Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin gelecekten umutlu:

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, son dönemdeki madalyaların alttan gelen gençlere çok iyi bir model olduğunu belirterek, "10 yıl önce dünya şampiyonunun, dünya ikincisinin Türkiye'den çıkacağına ihtimal verilmezdi. Bizim sporcularımız bunu gerçekleştirdi." dedi.

Göktekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk cimnastiği açısından 2019'un çok güzel geçtiğini, Dünya Şampiyonası'nda kazanılan 2 madalyanın yanı sıra 4 sporcunun 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almasının önemli olduğunu vurguladı.

2019'da elde edilen bu başarıların 5-6 yıl önce altyapıda yapılan ciddi revizyona dayandığını kaydeden Göktekin, bu süreçte cimnastikte ekol ülkelerin çalışmalarından faydalandıklarını dile getirdi.

Hedefledikleri olimpiyat kotasının iki madalya ile gelmesinin gurur verici olduğunu aktaran Göktekin, "İbrahim Çolak dünya şampiyonu, Ahmet Önder dünya ikincisi oldu. Ferhat Arıcan ve Nazlı (Savranbaşı) kızımız da kota aldı. 4 sporcumuz da İzmir'den, çok gurur duyuyoruz. Yüzde yüz Türk sporcular, antrenörleri de öyle. Dünya, Türk cimnastiğinin geldiği noktaya şaşırıyor. Bizim kamp yapmaya gittiğimiz ülkeler şimdi bizden kamp talebinde bulunuyor." diye konuştu.