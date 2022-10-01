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Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı

01.10.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen ve 121 sporcunun katıldığı şampiyona açılış seremonisiyle başladı.

Açılışta konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, Mersin'de her yıl önemli organizasyonlar yaptıklarını belirterek, bu tür yarışların olimpiyatlar için oldukça önemli olduğunu aktardı.

Organizasyonun ilk gününde yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde sporcular genel tasnifte jüriden en yüksek puanı almak için performanslarını sergiledi.

Yarışlarda yarın sporcular alet finallerini gerçekleştirecek.

Organizasyonun ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

- Yıldız kadınlar

1- İnci Kaleköylüoğlu (43.300)

2- Naz Aktürk (42.050)

3 - Bilge Korkusuz, Gülbahar Ece Gerdan (41.400)

- Genç kadınlar

1- Atiye Berra Karademir (49.000)

2- Beren Bay (44.650)

3- Zeynep Kurtuluş (44.100)

- Büyük kadınlar

1- Sevgi Seda Kayışoğlu ( 49.100)

2- Bengisu Yıldız (49.000)

3- Derin Tanrıyaşükür (48.450)

- Yıldız erkekler

1- Niki Berk Kaya (75.366)

2- Deniz Şükrüoğlu (71.199)

3- Sadican Teomanlı (69.334)

- Genç erkekler

1- Altan Doğan (77.200)

2- Volkan Arda Hamarat (75.300)

3- Umut Mehmet Filiz (74.550)

- Büyük erkekler

1- Sercan Demir (79.400)

2- Mehmet Ayberk Koşak (79.300)

3- Yunus Emre Gündoğdu (79.250)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Cimnastik

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Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

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