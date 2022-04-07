Artistik Yüzme Baraj Yarışları, İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Yüzme Federasyonu, Artistik Yüzme Baraj Yarışları'nın 17 Nisan'da İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Burhan Felek Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleşecek yarış için son kayıt tarihinin 15 Nisan olduğu belirtildi.

Yarışmada başarılı olan sporcuların Türkiye Şampiyonası'na katılacağı kaydedildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz