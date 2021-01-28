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Artrit hayatı kabusa çeviriyor

28.01.2021 10:14 | Son Güncelleme:
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Artrit hayatı kabusa çeviriyor

Genellikle eklemlerde ağrı, şişlik ve kızarıklıkla belirti veren artrit hakkında önemli bilgiler aktaran Prof.

Genellikle eklemlerde ağrı, şişlik ve kızarıklıkla belirti veren artrit hakkında önemli bilgiler aktaran Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, “12 Ekim Dünya Artrit Günü” nedeniyle erken tanıya dikkat çekti.
Liv Hospital Samsun Romatoloji Kliniği’nden Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, “Artrit, eklem iltihabı demektir. Eklemlerde iltihap mikroplarla gelişebileceği gibi, romatizmal hastalıklarda mikrop olmadan da gelişebilir. Eklemler vücudun sürekli kullanılan bölümleri olduğundan artrit kişiyi son derece rahatsız eden bir bulgudur. Hasta elini kolunu oynatmakta zorlanır, merdiven inip çıkması, çömelip kalkması tam bir eziyet haline gelir. Artrit, iltihaplı romatizmaların önemli bulgularından biridir. Romatizmal hastalıkların önemli bir kısmına eşlik eder. Ancak romatizmal hastalıklar içerisinde eklemi etkilemeyen ya da az etkileyen hastalıklar da vardır” dedi.

Sabahları ağrıyla uyanıyorsanız dikkat
Artritin belirtileri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu şunları söyledi:
“İltihaplı bir eklemin en önemli bulgusu ağrıdır. Örneğin belirgin bir el bileği iltihabında hasta sabah kalktığında el bileğini rahat hareket ettiremez, çünkü ağrılıdır. Elbisesini çorabını giyinmekte zorluk yaşar. Bir kavanoz kapağını açamaz, bıçak ile bazen bir ekmek dahi dilimleyemez. İltihaplı bel romatizmalarında ise sabahları belirgin sırt, bel ve kalça ağrısı vardır. Bazen hastanın açılması saatleri bulur. Artritin en önemli belirtisi sabah tutukluğudur. Bu istirahat sonrasında da belirgindir. Örneğin hasta uyandığında ya da bir otobüs yolculuğundan sonra etkilenen eklemlerinde uzun bir süre devam eden ağrı ve tutukluk vardır. Hasta bir süre hareket etmeden eklemlerini oynatamaz. Aktivite ile bu ağrı ve tutukluğunda belirgin azalma olur. Artrite neden olan hastalıkların en sık görüleni romatoid artrittir. Romatizmal hastalıkların birçoğu artrite neden olur. Romatoid artrit, ankilozan spondilit, sedef romatizması, Behçet Hastalığı, ailesel Akdeniz ateşi (FMF), gut hastalığı, Erişkin Still Hastalığı (ESH) bunlar arasında sayılabilir” diye konuştu.

“Erken tanı sakatlığın önüne geçer”
Tüm hastalıklarda olduğu gibi romatizmal hastalıklarda da erken tanının çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Sayarlıoğlu, “Çünkü romatizmal hastalıklar ilerlemeye eğilimli, bazen sakatlığa neden olabilen kronik (uzun süreli) hastalıklardır. Daha hastalığın başında iken romatizmal hastalığın tanınması hem gereksiz tedavilerin alınmasını, hem de hastalığın ilerlemesini engelleyecektir” şeklinde uyarılarda bulundu.

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