Artukbey Kahve’den bir şube daha

Kurulduğu günden bu yana, Türkiye’nin dört bir yanında, sayısı artarak devam eden bayileriyle dikkat çeken Artukbey Kahve, bayilerine bir yenisini daha ekledi.

Törende konuşma yapan Artukbey Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm, "Bu marka özelde her ne kadar Bizim olsa da genelde tüm Mardinli hemşehrilerimizindir. Elbirliği ile cihana bir marka çıkarıyoruz. Hayırlı olsun. Açılışımıza teşrif eden Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanımıza, Ak Parti Mardin il başkanımıza, Artuklu ve Yeşilli belediye başkanlarımıza, yeni atanan Ak Parti Kızıltepe ilçe başkanımıza, oda başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, bürokratlarımıza, kanaat önderlerimize, akrabalarımıza, dostlarımıza, kıymetli basın mensuplarımız ve varlıkları ile bize her zaman güç veren hemşehrilerimize, bu dar zamanda istihdam İçin gözü kara kıymetli iş ortağım Koçhan ve Kuzu ailelerine, gerek bizi telefonla arayan gerek çelenk gönderen, katılamasalar da gönülleri bizimle olan cümle abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize, Artukbey Ailesi olarak saygılarımızı sunar, memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz" diye konuştu

