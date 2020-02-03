YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Artukbey Kahve’den bir şube daha

Artukbey Kahve’den bir şube daha

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.02.2020 17:06 | Son Güncelleme

Kurulduğu günden bu yana, Türkiye’nin dört bir yanında, sayısı artarak devam eden bayileriyle dikkat çeken Artukbey Kahve, bayilerine bir yenisini daha ekledi.Törende konuşma yapan Artukbey Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm, "Bu marka özelde her ne kadar Bizim olsa da genelde tüm Mardinli hemşehrilerimizindir.

Artukbey Kahve’den bir şube daha

Kurulduğu günden bu yana, Türkiye’nin dört bir yanında, sayısı artarak devam eden bayileriyle dikkat çeken Artukbey Kahve, bayilerine bir yenisini daha ekledi.
Törende konuşma yapan Artukbey Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm, "Bu marka özelde her ne kadar Bizim olsa da genelde tüm Mardinli hemşehrilerimizindir. Elbirliği ile cihana bir marka çıkarıyoruz. Hayırlı olsun. Açılışımıza teşrif eden Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanımıza, Ak Parti Mardin il başkanımıza, Artuklu ve Yeşilli belediye başkanlarımıza, yeni atanan Ak Parti Kızıltepe ilçe başkanımıza, oda başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, bürokratlarımıza, kanaat önderlerimize, akrabalarımıza, dostlarımıza, kıymetli basın mensuplarımız ve varlıkları ile bize her zaman güç veren hemşehrilerimize, bu dar zamanda istihdam İçin gözü kara kıymetli iş ortağım Koçhan ve Kuzu ailelerine, gerek bizi telefonla arayan gerek çelenk gönderen, katılamasalar da gönülleri bizimle olan cümle abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize, Artukbey Ailesi olarak saygılarımızı sunar, memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz" diye konuştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

İkinci baharlarına 02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler

İkinci baharlarına 02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler

Gaziantep Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:25
Öğle
12:49
İkindi
15:39
Akşam
18:03
Yatsı
19:20

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Bahri Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Hakverdi Eczanesi
Sehitkamil
Kılıç Eczanesi
Sehitkamil
Öztan Eczanesi
Sehitkamil
Yağmur Eczanesi
Sehitkamil
Arzık Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

"Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"

"Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"

Üç Minareli Köy Camisinin Açılışı Gerçekleştirildi

Üç Minareli Köy Camisinin Açılışı Gerçekleştirildi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.