Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı, görevinden ayrıldığını duyurdu

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu.
AK Parti'li Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yürütmekte olduğum Mardin Artuklu Belediye Başkanlığı görevimden sağlık sorunlarım nedeniyle affımı istemiş bulunmaktayım. Bundan sonraki siyasi hayatıma partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim. Hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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