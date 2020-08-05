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Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Duyan’dan anlamlı davranış

MARDİN HABERLERİ  | 05.08.2020 17:22 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Mehmet Emin Duyan, kendisine çiçek gönderilmesi yerine, ücretlerin Kızılay ve Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağışlanmasını istedi.Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Duyan, anlamlı bir davranışa imza attı.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Duyan’dan anlamlı davranış

Mardin’in Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Mehmet Emin Duyan, kendisine çiçek gönderilmesi yerine, ücretlerin Kızılay ve Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağışlanmasını istedi.
Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Duyan, anlamlı bir davranışa imza attı. Duyan, kendisine ziyarette verilecek çiçek ücretlerini Kızılay veya Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağışlanmasını istedi. Duyan, "Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Çiçek gönderecek dostlarımın bunun yerine Kızılay ve Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasına bağış yaparak tebriklerini bu yolla iletmelerini istirham ediyorum" dedi.

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