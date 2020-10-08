YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Artuklu Kaymakamı Gökpınar vatandaşlara maske dağıttı

Artuklu Kaymakamı Gökpınar vatandaşlara maske dağıttı

MARDİN HABERLERİ  | 08.10.2020 16:49 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, ilçede bulunan parklarda vatandaşlara maske dağıtıp sorunlarını dinledi.Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, parklarda vatandaşları maske takmaları konusunda uyarıp maske dağıttı.

Mardin’in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, ilçede bulunan parklarda vatandaşlara maske dağıtıp sorunlarını dinledi.
Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, parklarda vatandaşları maske takmaları konusunda uyarıp maske dağıttı. Artuklu’da Vaka sayısının azaldığına dikkat çeken Kaymakam Gökpınar, maske, sosyal mesafe ve hijyenin korona virüse karşı en etkili mücadele şekli olduğunu söyledi. Vatandaşların, parklarda maskelerini taktığını ve sosyal mesafeye dikkat ettiklerini gözlemlediğini kaydeden Kaymakam Gökpınar, "İlçemiz genelinde korona virüs vakasında ciddi bir azalma söz konusu. Maske, sosyal mesafe ve hijyen korona virüs için en etkili mücadele yönetimidir. İlçe merkezinde ve parklarda vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz, hem maskelerini veriyoruz hem de sorunlarını dinliyoruz. Vatandaşlarımızın maske ve sosyal mesafe hassasiyetlerini takdirle karşılıyoruz" dedi.
Kaymakam Gökpınar, maske dağıtımına devam edeceklerini belirterek vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen önlemlerine olan hassasiyetlerini sürdürmeleri çağrısında bulundu.
Kaymakam Gökpınar’a, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Tufan, İlçe Emniyet Müdürü Erhan Koç, İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Orhan Karaşin eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar! Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar!
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ödüllü liseliler Türkiye'nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor
Ödüllü liseliler Türkiye'nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor
Tamamlandığında Afyonkarahisar’ın en büyük parklarından biri olacak
Tamamlandığında Afyonkarahisar’ın en büyük parklarından biri olacak
Aydın’da fuhuş operasyonu
Aydın’da fuhuş operasyonu
Bakan Soylu, Denizli için acı tabloyu açıkladı
Bakan Soylu, Denizli için acı tabloyu açıkladı
Kış Okulları ve Mesleki Kişisel Gelişim Kursları için kayıtlar başladı
Kış Okulları ve Mesleki Kişisel Gelişim Kursları için kayıtlar başladı
Vatandaşları silah göstererek korkutan şüpheliler yakalandı
Vatandaşları silah göstererek korkutan şüpheliler yakalandı

Mardin Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
04:52
Sabah
06:12
Öğle
12:10
İkindi
15:24
Akşam
17:58
Yatsı
19:12

Mardin Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Asya Eczanesi
Artuklu
Gündüz Eczanesi
Dargecit
Serhat Eczanesi
Derik
Erol Eczanesi
Kiziltepe
Meral Eczanesi
Kiziltepe
Ava Eczanesi
Mazidagi
Arıkan Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Mardinlileri giydiren Tansaş Plus, yeni şubesi ile vatandaşların hizmetinde
Mardinlileri giydiren Tansaş Plus, yeni şubesi ile vatandaşların hizmetinde
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Mardin’de toplu taşımada akılı kart dönemi başladı
Mardin’de toplu taşımada akılı kart dönemi başladı
Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü yeni binasına kavuştu
Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü yeni binasına kavuştu
Derik’te ilk defa mide delinmesi ameliyatı yapıldı
Derik’te ilk defa mide delinmesi ameliyatı yapıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.