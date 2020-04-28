Artuklu’da sağlık personellerine destek için resim yarışması düzenlendi

Mardin Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadelede en ön safta fedakarca çalışan sağlık personellerine destek olmak ve farkındalık oluşturmak için ortaokullar arası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu resim yarışması düzenledi. Yarışmaya evden katılan öğrencilerin ödülleri de evlerinde verildi.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları anısına resim yarışması düzenledi. Yarışmaya korona virüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu isimi verildi. Yarışmaya sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ortaokul öğrencileri evlerinden katıldı. Yarışmada birinciliği Hacı Süphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hira Nurtunç, ikinciliği Şehit İlhan Varank Ortaokulu öğrencisi Ali Sağer ve üçüncülüğü Kumlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emine Ay elde etti. Birinciye 500 lira, ikinciye 350 lira ve üçüncüye 200 lira para ödülü verildi. Dereceye giren öğrenciler evde kaldığı için öğretmenlerine Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Berhuni tarafından verildi. Öğrencilere Artuklu Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar’ın da kitap hediye ettiği öğrenildi.

Yarışma hakkında bilgi veren Hasan Berhuni, "Ortaokul öğrencileri için düzenlenen bu ödüllü yarışmada son süreçte ülkemizde yaşanan salgında hayatları pahasına verdikleri fedakar mücadelelerine destek olmak, ailelerinden uzak kalan sağlık çalışanlarına moral vermek ve öğrencilerimize bu mesleğin önemine dikkat çekmek için farkındalık oluşturmak istedik" dedi.

