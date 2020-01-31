YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Artuk’tan Başsavcı Çelenk’e ziyaret

Artuk’tan Başsavcı Çelenk’e ziyaret

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 31.01.2020 17:09 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da yayın yapan kentin en eski gazetelerinden Türkeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi Önder Artuk, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk’i makamında ziyaret etti.Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk’i makamında ziyaret eden Türkeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi Önder Artuk, gazete hakkında bilgiler verdi.

Artuk’tan Başsavcı Çelenk’e ziyaret

Afyonkarahisar’da yayın yapan kentin en eski gazetelerinden Türkeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi Önder Artuk, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk’i makamında ziyaret etti.
Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk’i makamında ziyaret eden Türkeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi Önder Artuk, gazete hakkında bilgiler verdi. Atuk, Türkeli Gazetesi’nin 69 yıllık bir gazete olduğunu ve Kasım aylından bu yana yönetiminde yapılan bir değişiklikle gazeteyi çizgisinden sapmadan ülke menfaatlerini ön planda tutarak yayın hayatını sürdüreceklerini ifade etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaret sırasında Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, yapımı tamamlanan yine cezaevi hakkında bilgiler vererek Nisan ayında tam anlamıyla hizmet verecek olan cezaevinin son sistem teknolojiyle donatıldığını kaydetti.

Artuk’tan Başsavcı Çelenk’e ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:34
Sabah
07:58
Öğle
13:16
İkindi
16:00
Akşam
18:24
Yatsı
19:43

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Kanlıca Eczanesi
Merkez
Kurtuluş Eczanesi
Merkez
Melıh Eczanesi
Merkez
Tahmisoğlu Eczanesi
Bolvadin
Esin Eczanesi
Cobanlar
Sena Eczanesi
Dinar
Dost Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vücudunda yanık oluşan öğrencinin babası konuştu

Vücudunda yanık oluşan öğrencinin babası konuştu

Afjet Afyonspor ara transfer dönemine hızlı başladı

Afjet Afyonspor ara transfer dönemine hızlı başladı

Sandıklı’da Güvercin İhalesi Yapıldı

Sandıklı’da Güvercin İhalesi Yapıldı

Hsyk Üyelerinden Bolvadin Adliyesi'ne Ziyaret

Hsyk Üyelerinden Bolvadin Adliyesi'ne Ziyaret

Hamm Kentinin Adı, Afyonkarahisar'da Bulvara Verildi

Hamm Kentinin Adı, Afyonkarahisar'da Bulvara Verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.