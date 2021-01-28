YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Artvin 2020'de 55,4 milyon dolarlık ihracata imza attı

Artvin 2020'de 55,4 milyon dolarlık ihracata imza attı

28.01.2021 12:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentten geçen yıl 27 ülkeye 227 bin 641 tonluk ürün ihracatı yapılarak 55 milyon 439 bin 567 dolar gelir sağlandı - Gürcistan, İran ve Almanya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu

Artvin'den 2020'de yapılan ihracat önceki yıla oranla yüzde 12 artarak 55 milyon 439 bin 567 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, kentten geçen yıl 27 ülkeye 227 bin 641 tonluk ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu ihracattan 55 milyon 439 bin 567 dolar gelir sağlandı.

İhracat, 210 bin 935 ton ürün karşılığı 49 milyon 314 bin 915 dolar kazanç elde edilen 2019 yılına göre miktarda yüzde 8, değerde yüzde 12 arttı.

Gürcistan, İran ve Almanya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Artvin'den 2020'de Gürcistan'a 48 milyon 619 bin 210, İran'a 1 milyon 851 bin 145, Almanya'ya da 1 milyon 603 bin 292 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Önceki yıldan farklı olarak Sudan, Yunanistan, Sırbistan, KKTC, Özbekistan, İsviçre ve Slovakya da dış satım yapılan ülkeler arasında yer aldı.

- "Doğu Karadeniz'den Gürcistan'a yapılan ihracatın yüzde 87'sini sırtladı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yetki alanlarında bulunan Artvin'den yapılan ihracatın, geçen yılı yüzde 12'lik artışla kapattığını söyledi.

Artvin'in, Sarp Sınır Kapısı'nı barındırması ve lojistik altyapısının da güçlü olmasından dolayı ihracatını her geçen yıl yükselttiğine dikkati çeken Kalyoncu, "Artvin, ülkemizden Gürcistan'a en fazla ihracat gerçekleştiren 5'inci il oldu. Doğu Karadeniz'den de Gürcistan'a yapılan ihracatın yüzde 87'sini sırtladı." diye konuştu.

Kalyoncu, kentten ihraç edilen ürünlerde ilk sırayı inşaat sektöründe kullanılan demir çelik ürünlerinin aldığını belirterek, ikinci sırada yaş meyve sebze ürünleri ile üçüncü sırada demir ve demir dışı metallerin yer aldığını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

Trabzon Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:01
Sabah
07:29
Öğle
12:39
İkindi
15:15
Akşam
17:40
Yatsı
19:02

Trabzon Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Merve Eczanesi
Ortahisar
Murat Eczanesi
Ortahisar
Ocaklı Eczanesi
Ortahisar
Yağız Eczanesi
Ortahisar
Aydın Eczanesi
Akcaabat
Tılsım Eczanesi
Akcaabat
Uzun Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Trabzon yerel basınında "Süper Kupa" sevinci

Trabzon yerel basınında "Süper Kupa" sevinci

Trabzon'da uçuruma yuvarlanan inek, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

Trabzon'da uçuruma yuvarlanan inek, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

Trabzon'da örtü yangını

Trabzon'da örtü yangını

Farabi Hastanesi’nde 10 milyonluk PET-CT cihazı hizmete girdi

Farabi Hastanesi’nde 10 milyonluk PET-CT cihazı hizmete girdi

Tamamlandığında Karadeniz Bölgesi’nde ilk olacak

Tamamlandığında Karadeniz Bölgesi’nde ilk olacak

Karadeniz'in kaybolmaya yüz tutmuş müzik enstrümanları müzede geleceğe taşınıyor

Karadeniz'in kaybolmaya yüz tutmuş müzik enstrümanları müzede geleceğe taşınıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.