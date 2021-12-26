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Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

26.12.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'de son günlerde etkili olan kar yağışının ardından 2 bin rakımlı Mersivan Dağı'ndaki Atabarı Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Kent merkezine 18 kilometre mesafede bulunan Atabarı Kayak Merkezi, kar kalınlığı ve kalitesinin istenilen seviyeye gelmesiyle kayak severleri ağırlamaya başladı.

Zorluk derecesine göre 3 pistten oluşan merkezde, 595 metre uzunluğunda telesiyej ve 159 metrelik teleski hizmet veriyor.

Gençlik Spor Müdürü Mustafa Demir Kıran, AA muhabirine, kar yağışı sonrası yoğun gayretle pistleri hazırlayarak kayak severlerin kullanıma açtıklarını söyledi.

Tüm kayak severleri Artvin'e beklediklerini dile getiren Kıran, "Tesisimizin tanıtımı için burada ilerleyen günlerde kayağın dışında kar voleybolu, kar festivali gibi değişik etkinliklerimiz olacak." dedi.

Demirkıran, pistlerin toplam uzunluğunun 1300 metre olduğunu ifade ederek, "Burada telesiyej ve teleski mekanik sistemleri vatandaşların hizmetinde. Umut ediyorum mayısa kadar kayak yapabileceğiz." diye konuştu.

Siyaretçilerden Uğur Yapıcı ise sezonun açılmasıyla kayak için tesise geldiğini belirterek, tesislerin hem doğası hem de pistleriyle kayak için son derece elverişli olduğunu aktardı.

Taha Tüysüz de kayağı çok sevdiğini dile getirerek, sezonun açıldığını duyar duymaz babasıyla Atabarı Kayak Merkezi'ne geldiğini söyledi.

Pistin çok keyifli ve eğlenceli olduğunu belirten Tüysüz, "Ben 3 yıldır kayak yapıyorum ve fırsat buldukça buraya gelip eğlenceli zaman geçiriyorum." dedi.

- "Bölgedeki herkes sezonun açılmasını bekliyordu"

Artvin Çoruh Üniversitesinde kayak eğitmenliği yapan Fikri Özkan, Kovid-19 salgın sürecinde kayaktan uzak kaldıklarını ifade ederek, sezonun açılmasıyla tesislere gelerek kayağa özlemini gidermeye çalıştıklarını anlattı.

Bölgedeki herkesin sezonun açılmasını beklediğine işaret eden Özkan, "Pist bugün açıldı, bundan sonra çok sayıda insan gelecektir. Artvin'deki pist, doğanın içinde ziyaretçilerine güzel manzara sunuyor. Bundan dolayı da rağbet görüyor." diye konuştu.

Kayak pistinde bisiklet kullanan Aykut Subaşı ise Artvin'de bisiklet turizminin tanıtımı için farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kayak sezonunun açılmasıyla biz de buraya geldik. Farklılık oluşturmak istedik. Burada hem bisiklet hem de kayak turizmine katkı sağlamak için videolar çektik. Bunları değişik platformlarda paylaşarak reklam yapacağız." ifadesini kullandı.

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