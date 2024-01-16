Artvin Camili bölgesinde karla mücadele çalışmaları havadan görüntülendi

Bölgede karla mücadele çalışmaları havadan görüntülendi.

Gürcistan sınırında bulunan UNESCO’nun koruması altındaki Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan bin 900 rakımlı Camili bölgesinde yoğun kar yağışı nedeni ile yol açma çalışmaları sürüyor.

Endemik bitkileri, tarihi camileri ile 6 köyün bulunduğu Macahel’de her yıl kış şartları ağır geçiyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun bir şekilde bölgede yer yer 4 metre kar yüksekliği olan bölgede ekipler tarafından yol açma çalışmaları devam ediyor. Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulan bölgede, ekiplerin karla mücadelesi havadan görüntülendi.

