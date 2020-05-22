YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Artvin Hopaspor Kulübü, çocuklara bayram hediyesi bisiklet dağıttı

Artvin Hopaspor Kulübü, çocuklara bayram hediyesi bisiklet dağıttı

ARTVİN HABERLERİ  | 22.05.2020 19:13 | Son Güncelleme

Artvin Hopaspor Kulübü, çocuklara bayram hediyesi bisiklet dağıttı

ARTVİN (AA) - TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Artvin Hopaspor Kulübü, 3-13 yaş arası 33 çocuğa bayram hediyesi bisiklet dağıttı.

Kulüp binası önünde gerçekleştirilen bisiklet dağıtım törenine, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Hopa Kaymakamı Abdurezzak Canpolat, İlçe Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Artvin Hopaspor Kulüp Başkanı Murat Özçep, yönetim kurulu üyeleri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada, çocuklara bisikletleri kazasız belasız kullanmaları temennisinde bulundu.

Ülkenin geleceğinin çocuklar ve gençler olduğunu ifade eden Doruk, "Sizler bizim için çok önemli ve değerlisiniz, geleceğimizin teminatısınız. İnşallah mutlu bir şekilde bisikletinizi kullanırsınız." diye konuştu.

Doruk, çocuklardan Kovid-19 salgınına dikkat etmelerini de isteyerek, "Ailelerinize de salgın konusunda kurallara uymalarını söyleyin. İnşallah bu salgın kurallara hep birlikte uyarsak kısa sürede bitecek. Sizlerde bu bisikletlilerinizle o zaman sokaklarda ve parklarda gönül rahatlığı ile gezip dolaşabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Özçep de kulüp olarak bayram üzeri çocukları sevindirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Çocuklardan pandemi nedeniyle alınan kurallara uymalarını da isteyen Özçep, bisikletlere pandemi sonrası binmeleri yönünde tavsiyede bulundu.

- "İlk defa bisikletim oldu"

Öğrencilerden Muhammet Nallı da 6. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "İlk defa bisikletim oldu. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Bisiklete binmek için salgının biran önce bitmesini dört gözle bekliyorum. Bayram arifesinde biz çocukları sevindiren sayın valimize ve Hopaspor Kulübüne teşekkür ediyorum." dedi.

Sosyal mesafe kuralına riayet edilerek gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenci ve katılımcıların maske kullandığı gözlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte yeni sevgilisi İşte yeni sevgilisi
İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise... İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Burhaniye’de kantaron çiçeği hasadına başlandı

Burhaniye’de kantaron çiçeği hasadına başlandı

Emet Belediyesi’nden 5 bin aileye bayram ikramı

Emet Belediyesi’nden 5 bin aileye bayram ikramı

Ata tohumlarından üretilen 3 milyon fide vatandaşlarla buluştu

Ata tohumlarından üretilen 3 milyon fide vatandaşlarla buluştu

Başkan Kalkan: "Özel okullar velilerle helalleşsin"

Başkan Kalkan: "Özel okullar velilerle helalleşsin"

Halk kart tutarları bayram öncesi vatandaşların hesaplarına yatırıldı

Halk kart tutarları bayram öncesi vatandaşların hesaplarına yatırıldı

Artvin Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
02:50
Sabah
04:41
Öğle
12:14
İkindi
16:12
Akşam
19:38
Yatsı
21:21

Artvin Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Livane Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Ardanuc
Bayraktar Eczanesi
Arhavi
Halk Eczanesi
Borcka
Medea Eczanesi
Hopa
Vatan Eczanesi
Hopa
Göktaş Eczanesi
Murgul
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.