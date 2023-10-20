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Artvin maçının hasılatı Gazze’ye

20.10.2023 11:29 | Son Güncelleme:
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TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş, hafta sonu sahasında oynayacağı Artvin Hopaspor maçının gelirlerini çocukların çığlıklarını duyurmak adına Gazze’ye bağışlayacak.

Ligin 7. haftasında Pazar günü saat 14.30’da Artvin Hopaspor takımını ağırlayacak olan Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş, İsrail’in Filistin topraklarında yaptığı katliama sessiz kalmadı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada İsrail’in kadın, çocuk demeden masum sivilleri katlettiği belirtilerek, “Gazze’de yaşanan insanlık tarihinin en ağır dramlarından birini endişeyle takip etmekteyiz. İsrail, kadın, çocuk demeden masum sivilleri katlediyor. Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayarak savaş suçu işliyor. Bölgede huzurun ve barışın bir an önce hakim olmasını temenni ediyor, işlenen bu savaş suçunu şiddetle kınıyoruz” denildi.
Tarihte eşi benzeri olmayan bu vahşette yaralananlara acil şifa, hayatını kaybedenlere de Allah’tan rahmet dilenen açıklamada kulüp olarak Gazze’deki çocukların çığlıklarını duyurmak adına Pazar günü sahalarında oynanacak lig müsabakasının maddi gelirini Gazze’ye bağışlayacaklarını aktaran kulüp yönetimi bu önemli günde herkesi Gümüşhane Yenişehir Stadyumu’na davet etti.

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