Artvin Valisi Doruk Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Vali Doruk başkanlığında, Sarp Mülki İdare Amirliği Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, Sarp Gümrük Müdürü Atila Karataş, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Tahir Demir ve diğer ilgililer katıldı.

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19 ) tedbirleri kapsamında bir süredir yolcu trafiğine kapalı olan Sarp Sınır Kapısı'nda, yeni normalleşme süreci sonrası durum değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kovid-19'la mücadelede gelinen noktadaki yeni süreçte Sarp Sınır Kapısı'ndaki son durumu değerlendirdiklerini anlatan Doruk, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Sarp Sınır Kapısı'nda pandemi sürecinde ticaret aksamadan devam etti. Yeni süreçte gümrüğün yolcu geçişlerine yeniden açılması durumunda ortaya çıkacak ihtiyaçları ve toplum sağlığı için alınması gereken tedbirleri masaya yatırdık. Gereken her şey koordineli bir şekilde yapılıyor."

Vali Doruk, beraberindekilerle gümrük sahasında gezip incelemelerde bulundu, alınan tedbirlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

