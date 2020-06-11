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Artvin Valisi Doruk Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

ARTVİN HABERLERİ  | 11.06.2020 20:23 | Son Güncelleme

Artvin Valisi Doruk Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir yolcu trafiğine kapalı olan Sarp Sınır Kapısı'nda, yeni normalleşme süreci sonrası durum değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Doruk başkanlığında, Sarp Mülki İdare Amirliği Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, Sarp Gümrük Müdürü Atila Karataş, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Tahir Demir ve diğer ilgililer katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Doruk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Sarp Sınır Kapısı'nın 15 Mart'ta yolcu geçişlerine kapatıldığını anımsatarak, yeni normalleşme süreciyle birlikte Sarp Sınır Kapısı'nda alınması gereken tedbirlere ilişkin istişarelerde bulunmak amacıyla toplantı yaptıklarını söyledi.

Kovid-19'la mücadelede gelinen noktadaki yeni süreçte Sarp Sınır Kapısı'ndaki son durumu değerlendirdiklerini anlatan Doruk, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Sarp Sınır Kapısı'nda pandemi sürecinde ticaret aksamadan devam etti. Yeni süreçte gümrüğün yolcu geçişlerine yeniden açılması durumunda ortaya çıkacak ihtiyaçları ve toplum sağlığı için alınması gereken tedbirleri masaya yatırdık. Gereken her şey koordineli bir şekilde yapılıyor."

Vali Doruk, beraberindekilerle gümrük sahasında gezip incelemelerde bulundu, alınan tedbirlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

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