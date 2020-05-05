Artvin Valisi Yılmaz Doruk: "İyi bir noktadayız ama her şey bitti değil"

Vatandaşlarında alınan tedbirlere büyük oranda uyduğunu ifade eden Doruk, "Kovid-19'la mücadelede Artvin olarak bugün iyimser bir noktaya ulaştık. Bu noktaya ulaştık ama her şey bitti diye toplumda bir algı oluştu. Biz bunu sağlıklı bulmuyoruz. Toplumu doğru yönlendirmemiz gerek. Alınan tedbirlere riayet ederek geldiğimiz noktayı muhafaza edip, nihai sonuca ulaşmamız lazım" dedi.

"Artvin'de tespit edilen 39 Kovid-19 hastasından 5'i hayatını kaybederken 34 vatandaşımızda tedavi olarak taburcu oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yaşları ise 70 ile 98 arasında değişiyor. Filyasyon çalışmalarıyla bu 39 vakanın muhtemel temaslı olabileceği bin 535 kişiyi karantinaya aldık. 101 kişinin karantinası ise halen devam ediyor. Yani her şey bitmiş değil demek istiyoruz. Artvin'de Kovid-19'le mücadelede iyi bir noktadayız ama her şey bitti havasına girip bu olumlu tablonun bozulmasını istemiyoruz. Çünkü olaylar bir vaka ile başlıyor. Borçka'da 1 vakayla başladık, 39'a çıktı. Bugüne kadar sürdürülen bilinçli tutum devam ederse bu süreci kazasız belasız tamamlarız."

Kovid-19’un yurt dışı kaynaklı bir salgın olması nedeniyle Artvin’de ilk önlemlerin Sarp Sınır Kapısı'nda alındığını anlatan Doruk, "Merkezi düzeyde gelen talimatları uyguluyorduk ama bunun dışında farklı sorunlarla da karşılaştık. Bunların başında da il dışından gelen hemşehrilerimizin yönetimi vardı. Çünkü hastalığın kaynağı bu vatandaşlarımızdı. Bunu yönetmek için, talimatlar gelmeden özel bir ekip kurduk. Kente girişlerde oluşturulan emniyet noktalarında dışarıdan ilimize gelen kişileri hangi ilçe hangi mahalleye gidecek kayıtlara aldık ve izolasyon için takibini yaptık." ifadelerini kullandı.