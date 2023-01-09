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Artvin'de 23 köyle ulaşım sağlanamıyor

09.01.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de üç gündür süren kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle etkili olan kar yağışı sonucu merkezde 3, Ardanuç'ta 2, Arhavi'de 2, Borçka'da 6, Şavşat'ta 2, Yusufeli'nde 8 olmak üzere toplam 23 köye ulaşım sağlanamıyor.

Özel İdare ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ise Artvin-Ardahan kara yolu güzergahında bulunan Sahara geçidinde trafikte aksama yaşanmaması için belirli aralıklarla kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışı sonrası sezonun açıldığı Atabarı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin kar

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