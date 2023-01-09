Artvin'de 23 köyle ulaşım sağlanamıyor

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle etkili olan kar yağışı sonucu merkezde 3, Ardanuç'ta 2, Arhavi'de 2, Borçka'da 6, Şavşat'ta 2, Yusufeli'nde 8 olmak üzere toplam 23 köye ulaşım sağlanamıyor.

Özel İdare ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ise Artvin-Ardahan kara yolu güzergahında bulunan Sahara geçidinde trafikte aksama yaşanmaması için belirli aralıklarla kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışı sonrası sezonun açıldığı Atabarı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.

