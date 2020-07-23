Artvin'de 50 dönüm alanda aronya üretilmesi hedefleniyor

ARTVİN (AA) - Artvin Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, çiftçilerin yaklaşık 50 dönümlük bir alan için aronya fidanı talebinde bulunduğunu belirterek, "Biz de önümüzdeki günlerde yaklaşık 10 bin aronya fidanını üreticilerimize ücretsiz dağıtacağız. Talebin artması durumunda sayıyı daha da artırabiliriz." dedi.

Okur, "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında Borçka ilçesine bağlı Akpınar köyünde 1 dönüm alanda aronya fidanı dikilerek oluşturulan örnek bahçede incelemede bulundu.

Okur, burada AA muhabirine, Artvin'de meyveciliğe elverişli tarım arazilerinin önemli bir kısmının çay ve fındıkla kaplı olduğunu, yaklaşık 90 bin dönüm alanda çay, 90 bin dönüm alanda da fındık üretimi yapıldığını söyledi.

Bu alanların dışındaki boş arazileri üretime kazandırmak için araştırma kuruluşları ve üniversitelerle ortak çalışmalar yürüttüklerini aktaran Okur, bu arayış sürecinde maviyemiş üretiminde belli bir noktaya gelinmesinin ardından ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya üretimine yoğunlaştıklarını ifade etti.