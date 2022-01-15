Artvin'de arızalanan telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde arızalanan telesiyej hattında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine 18 kilometre mesafede bulunan Atabarı Kayak Merkezi’nde elektrik kesintisi nedeniyle telesiyej hattında arıza meydana geldi.

Arıza nedeniyle biri çocuk 6 kişi telesiyejde mahsur kaldı.

Bölgede hazır bulunan Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekiplerince, 6 kişi kontrollü şekilde bulundukları yerden tahliye edildi.

Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz