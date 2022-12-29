YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Artvin’de atıl duruma düşen karayolu tüneli mantar üretim tesisi haline geldi

Artvin’de atıl duruma düşen karayolu tüneli mantar üretim tesisi haline geldi

29.12.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de karayolu üzerinde bulunan ve iptal edilerek atıl durumda olan 300 metre uzunluğundaki tünel istiridye (kayın) mantarı yetiştiricilerinin üretim tesisi haline geldi.

Artvin’de atıl duruma düşen karayolu tüneli mantar üretim tesisi haline geldi

Tünelin girişi kepenkle kapalı olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Artvin’de 2012 yılında hizmete giren Deriner barajı inşaatı ve baraj göleti nedeniyle, bölgede bir çok karayolu güzergahı değişti. Artvin-Yusufeli karayolu 14. kilometresinde bulunan 300 metre uzunluğundaki Oruçlu Tüneli de bunlardan biri. 3 yıl önce iptal edilen ve atıl durumda olan tünel bu günlerde sürücülere değil, mantar yetiştiricilerine hizmet veriyor. Doğal zenginliğiyle ünlü kentte, istiridye (kayın) mantarı büyük ilgi görüyor. Köylünün gelir kaynağı haline gelen istiridye mantarı üretimi 2012 yılında itibaren, “Artvin İli Mantar Üreticiler Birliği” adı altında önemli hizmetlerde veriyor.
Kalp rahatsızlığından, sindirim sistemine birçok derde deva olan istiridye mantarı için birlik üyeleri, kentte uzun zamandır üretim tesisi için yer arıyordu.

Uygun arazi bulamayan, hem de kapalı bir tesisin maliyetleri oldukça yüksek olması nedeniyle 3 yıldır atıl durumda olan Oruçlu tünellerde üretim yapmaya karar verdiler. Girişimleri sonucunda tüneli kiralayan birlik üyeleri, yaklaşık 1 yıldır tünel içinde mantar üretimi yapıyor. 300 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde olan tünel içinde üç farklı yöntemler mantar üretimi yapılıyor. Ayrıca tünel içinde paketleme bölümü, soğuk hava deposu ve çalışanlar için sosyal alan ve ihtiyaç kabinleri bulunuyor. Tünel girişi kepenkle kapatılırken, tüneli girişini kepenkle kapalı olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

“KAYIN MANTARINDA ARTVİN’İ MARKA HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Projeyi oldukça önemseyen ve tesisin kazandırılmasında büyük emeği olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla yaptığı açıklamada ”Biz Artvin’in doğal zenginlikleri anlamında çalışmalar yaptık. Orman ürünleri, su ürünleri ve bitkisel üretim gibi bir çok alanda potansiyeli var. Bu alanlarda çok ciddi yatırımlar var çok ciddi üretimler var, ihracatlar var. Kayın mantarı üretiminde Artvin’i marka haline getirmeye çalışıyoruz. Artvin-Yusufeli yolu üzerinde bir iki tünelimiz atıl duruma düştü. Bu tünelleri rantabl kullanalım üretimde değerlendirelim diye mantar üreticiler birliğine tahsis edildi. Tünel içinde bulunan tesiste kompost üretebiliyoruz. Üretilmiş mantarın paketlemesini yapabiliyoruz. Kurutmasını yapabiliyoruz. Soğuk hava depolarıyla tünel üretim tesisi haline geldi” dedi.

“BU TESİS SADECE İLİMİZE DEĞİL ÜLKEMİZDE KATKI SUNAN BİR NOKTAYA GELMİŞTİR”

Artvin İli Mantar Üreticililer Birliği Başkanı Ali Fuat Beyaz ise ”Tarım Bakanlığı Desteği ile 28 serada üreticilerimiz kayın mantarı yetiştiriyor. Tedarik ve maliyeti anlamında kompostta sıkıntılar yaşadık. Bu noktada bizde DOKAP’ında desteğiyle kendi tesisimiz kurduk. Bu sayede kompostu kendimiz için değil komşu illere veya Türkiye’nin birçok şehrine göndere biliyoruz. Pazarlama anlamında ilimizde ve ilçelerimizden ürünlerimize ilgi oldukça büyük. Ulusal market zincirleriyle anlaşmamız var, bu şekilde de satışını yapıyoruz. Hedeflerimiz yurt içi satışlarımızda olduğu gibi yurt dışında da ürünlerimizi satabilmek. Bu tesis sadece ilimize değil ülkemizde katkı sunan bir noktaya gelmiştir” diye konuştu.

Birlik yöneticisi Naci Özay da “Biz Artvin ilinden orman ürünlerinin odun dışı gelir türlerinden neler yapabiliriz. Sadece ormanlarımızı kesmenin dışından hangi gelirleri elde edebiliriz düşüncesinden yola çıkarak geldiğimiz noktada istiridye mantarı üretiliyoruz. Artvinimiz emsali olmayan bir il, çok zor bir coğrafya, yapılanma için düz bir alanımız yoktu. Üst yapı imalatlarına, çok büyük maliyetler vardı. Bizimde kısıtlı imkanımız vardı. İptal olan tüneller vardı. Atıl durumda olan tünelleri ekonomiye kazandırmak için bu projeyi hayata geçirdik” ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular altında kalacak olan Yusufeli’nde yıkım işlemleri hızla devam ediyorSular altında kalacak olan Yusufeli’nde yıkım işlemleri hızla devam ediyor
Afyonkarahisar’da bir garip olayAfyonkarahisar’da bir garip olay
İskele metrelerce yükseklikten yere çakıldı, üzerindeki işçiyi emniyet kemeri kurtardıİskele metrelerce yükseklikten yere çakıldı, üzerindeki işçiyi emniyet kemeri kurtardı
Anahtar Kelimeler:
Artvin

Artvin Namaz Vakitleri 29 Aralık Perşembe

İmsak
05:58
Sabah
07:31
Öğle
12:20
İkindi
14:38
Akşam
16:58
Yatsı
18:25
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.