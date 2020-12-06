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Artvin’de belediye kısıtlamayı fırsata çevirdi, alt yapı çalışmalarını tamamladı

ARTVİN HABERLERİ  | 06.12.2020 12:44 | Son Güncelleme

Artvin’de yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında şehrin en işlek meydanın alt yapı ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Artvin’de yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında şehrin en işlek meydanın alt yapı ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. sürdürdü.
Artvin Belediyesi öncülüğünde şehir merkezinde başlatılan, elektrik, telekom, su ve doğalgaz alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda da fırsata çevirerek şehrin en işlek yeri olan Halitpaşa Meydanında kilit parke döşeme çalışması gerçekleştirdi.
Çalışmaları yerinde inceleyen Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, sokağa çıkma yasağından dolayı yaya ve araç trafiği olmayacağından kısıtlamayı fırsata çevirerek şehrin en yoğun meydanındaki çalışmaları tamamlayarak haftanın ilk gününe yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Elçin “Sokağa çıkma yasağından dolayı yaya ve araç trafiği olmayacağından kısıtlamayı fırsata çevirerek şehrin en işlek meydanlarından olan Halitpaşa Meydanındaki düzenleme çalışmalarını yapıyoruz. Bu kısmı bitirerek Pazartesi gününe trafiğe açacağız. Halkımıza verdiğimiz bu alt yapı eziyetinin de sonuna geldik ve bu çalışmalar sayesinde de halkımızın yaşam konforunu artırmış olacağız” dedi.

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