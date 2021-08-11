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Artvin'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

11.08.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçede yol ve tünel inşaatında çalışan işçilerden Mustafa E. ve C.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G, Mustafa E'yi bıçakla yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polise teslim olan C.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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