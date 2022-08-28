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Artvin'de Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası yapıldı

28.08.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası yapıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'de "5. Kafkasör Boğa Güreşleri Türkiye şampiyonası" sona erdi.

Valilik koordinesinde Artvin Boğacılar Spor Kulübünce, şehir merkezine 12 kilometre mesafedeki ormanlarla çevrili 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki arenada düzenlenen şampiyonaya İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Rize, Erzurum ve Artvin'den toplam 68 boğa katıldı.

İki gün süren boğa güreşlerinin son gününde "pehlivanlar" klasmanında "ayak", "küçük orta", "büyük orta", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde 40 boğa arenaya çıktı.

Sıcak havaya rağmen binlerce kişinin izlediği güreşlerde toplamda 182 bin lira para ödülü dağıtılırken, güreşlerin en prestijli kategorisi olan Pehlivanlar Baş Kategorisinde şampiyon "Poyraz" isimli boğanın sahibi Hasan Yıldırım 40 bin lira ile ödüllendirildi.

Boğalar arenaya çıkmadan önce boynuzlarının sivrileştirilmesi ihtimaline karşı boynuz kontrolünden geçirilirken, kazanan boğalar da doping testine tabi tutuldu.

Pehlivanlar klasmanı ayak kategorisinde Şener Yağ'a ait "Çapkın", küçük orta kategorisinde Ahmet Şahin'e ait "Felaket”, büyük orta kategorisinde Kadir Uzun'a ait "Mercan", başaltı kategorisinde Yaşar Kuş'a ait "Kara", baş kategorisinde de Hasan Yıldırım'a ait "Poyraz" birinci oldu.

Yıldızlar klasmanı küçük orta kategorisinde Uğur Polat'a ait "Alay", büyük orta kategorisinde Ali Gültekin'e ait "Bozo", başaltı kategorisinde Yiğithan Koç'a ait "Boğaçhan", baş kategorisinde ise Yılmaz Köse'ye ait "Savcı Bey" adlı boğa birinci oldu.

Rize'den gelen Muhammet Demirkıran, boğa güreşlerini çok sevdiğini ifade etti.

Çanakkale Biga'dan güreşleri izlemeye gelen Lütfü Borazan, "Artvin doğasıyla yeşilliği ile meşhur. Herkesin bu doğayı görmesini de isterim. Daha önce boğa güreşini canlı izlememiştim. Televizyonda görüyordum çok merak ediyordum. Çok güzel" ifadelerini kullandı.

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Artvin

Artvin Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

İmsak
03:56
Sabah
05:28
Öğle
12:19
İkindi
16:02
Akşam
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Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

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