YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Artvin'de çamaşır makinesinde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Artvin'de çamaşır makinesinde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

13.12.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de çamaşır makinesinde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

​​​​​​​ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde çamaşır makinesinde mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezinde yaşan Necmiye Akbaba, oyun oynamak için yorganın içine giren yavru kediyi fark etmeyerek yorganla birlikte çamaşır makinesine attı.

Makineyi çalıştırdıktan sonra durumu fark eden Akbaba, makinenin fişini çekerek kediyi makineden çıkarmaya çalıştı.

Çamaşır makinesinin kapağını açamayan Akbaba durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Eve gelen Borçka Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri makinedeki suyu boşalttıktan sonra kısa sürede kediyi çamaşır makinesinden çıkardı.

Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Develer arenaya sığmadı, ortalık savaş alanına döndüKorku dolu anlar! Develer arenaya sığmadı, ortalık savaş alanına döndü
Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor! Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor!
DSİ Genel Müdürü Yıldız'dan Yusufeli Barajı ve Yusufeli yeni yerleşim yerinde incelemeDSİ Genel Müdürü Yıldız'dan Yusufeli Barajı ve Yusufeli yeni yerleşim yerinde inceleme
Anahtar Kelimeler:
Artvin

Artvin Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:22
Öğle
12:12
İkindi
14:30
Akşam
16:51
Yatsı
18:18

Artvin Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazartesi

Sağlık Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.