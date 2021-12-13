Artvin'de çamaşır makinesinde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

​​​​​​​ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde çamaşır makinesinde mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezinde yaşan Necmiye Akbaba, oyun oynamak için yorganın içine giren yavru kediyi fark etmeyerek yorganla birlikte çamaşır makinesine attı.

Makineyi çalıştırdıktan sonra durumu fark eden Akbaba, makinenin fişini çekerek kediyi makineden çıkarmaya çalıştı.

Çamaşır makinesinin kapağını açamayan Akbaba durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Eve gelen Borçka Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri makinedeki suyu boşalttıktan sonra kısa sürede kediyi çamaşır makinesinden çıkardı.

Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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