YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Artvin’de çetin kış şartları nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Artvin’de çetin kış şartları nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

17.01.2021 10:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, karla kaplanan doğaya yem bıraktı.Artvin’in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının, soğuklardan daha fazla etkilenmemesi için, Hatila Vadisi Milli Parkı ve Ortaköy Saçinka Devlet Avlağı sınırla olmak üzer kentin bazı bölgelerinde yemleme çalışması yapıldı.Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, sırtlarına aldıkları ot balyalarını yaban hayatının bulunduğu alanlara bırakmak için karla kaplı yollarda zorlukla ilerlediler.

Artvin’de çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, karla kaplanan doğaya yem bıraktı.
Artvin’in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının, soğuklardan daha fazla etkilenmemesi için, Hatila Vadisi Milli Parkı ve Ortaköy Saçinka Devlet Avlağı sınırla olmak üzer kentin bazı bölgelerinde yemleme çalışması yapıldı.
Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, sırtlarına aldıkları ot balyalarını yaban hayatının bulunduğu alanlara bırakmak için karla kaplı yollarda zorlukla ilerlediler. Ot, buğday, mısır olmak üzere toplamda 1 ton yemleme yapılırken, kış boyu bu çalışmanın devam edeceği ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
PARTNERİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakınİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakın
1/

Artvin Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
05:58
Sabah
07:28
Öğle
12:28
İkindi
14:55
Akşam
17:17
Yatsı
18:42

Artvin Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Ömer Eczanesi
Merkez
Hakan Eczanesi
Ardanuc
Arhavi Eczanesi
Arhavi
Cebeci Eczanesi
Borcka
Uzun Eczanesi
Hopa
Denız Eczanesi
Murgul
Serhat Eczanesi
Savsat
Tümünü Göster
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Yusufeli’nde çıkan yangın korkuttu

Yusufeli’nde çıkan yangın korkuttu

Kadın girişimcinin açtığı sanat atölyesi Şavşatlı kadınlara gelir kapısı oldu

Kadın girişimcinin açtığı sanat atölyesi Şavşatlı kadınlara gelir kapısı oldu

Kadın girişimcinin açtığı sanat atölyesi Şavşatlı kadınlara gelir kapısı oldu

Kadın girişimcinin açtığı sanat atölyesi Şavşatlı kadınlara gelir kapısı oldu

Artvin'de örtü yangını kontrol altına alındı

Artvin'de örtü yangını kontrol altına alındı

Yusufeli Barajı gövde inşaatında çalışmaların şubat sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor

Yusufeli Barajı gövde inşaatında çalışmaların şubat sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor

Yusufeli Barajı gövde inşaatında çalışmaların şubat sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor

Yusufeli Barajı gövde inşaatında çalışmaların şubat sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.