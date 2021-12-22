Artvin'de çığ nedeniyle dağda mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, bir GSM şirketinin altyapı çalışması için Sultan Selim Dağı'na giden 3 işçi, dönüşte yola düşen çığ nedeniyle mahsur kaldı.

İşçilerin yardım talebi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Hopa İlçe Özel İdare ve Hopa Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makineleriyle yolu ulaşıma açarak mahsur kalan işçileri kurtardı.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



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