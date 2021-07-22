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Artvin'de derenin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı

22.07.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de derenin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı

ARTVİN (AA) - Artvin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İl genelinde etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Arhavi ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nden geçen Kapisre Deresi taştı. Derenin taşması sonucu mahalledeki bazı binaların giriş ve zemin katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçenin Merkez Mahallesi'nde de yağış dolayısıyla düşük kottaki bazı ev ve iş yerlerine su doldu, tarım arazileri ve bazı yollarda ise hasar oluştu.

Sağanağın sahil kesiminde ve şehir merkezinde etkisini sürdürdüğü öğrenildi.

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