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Artvin'de elektrik akımına kapılan şoför Erzurum'da tedaviye alındı

20.10.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şoför Ogün Cansız: - "Akıma kapılmam sonucu vücudumu hissetmiyordum, kolum ve ayağım patladı. Her şeyin başı dikkatten geçiyor"

Artvin'de tırdan indirilen iş makinesinin yüksek gerilim hattına temasıyla akıma kapılan, kol ve ayağında derin yanıklar oluşan Ogün Cansız'ın, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Yusufeli ilçesinde yaşayan ve bir firmada şoförlük yapan, 2 çocuk babası 29 yaşındaki Cansız, bir süre önce kullandığı tır ile ilçedeki inşaat sahasına iş makinesi götürdü.

Aracın arkasına geçen Cansız, bu sırada iş makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

Sağ kol ile ayağında 2. ve 3. derece yanık oluşan Cansız, kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesindeki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Tedavisi süren hasta, iyileşip evine döneceği günü bekliyor.

Ogün Cansız, AA muhabirine, iş makinesini indirmek için operatör arkadaşıyla inşaat sahasına gittiklerini anlatarak, "İş makinesinin bulunduğu römorkun ayaklarını açtığım sırada arkadaşım makineye binip bomu kaldırırken, bom yüksek gerilim hattına değdi. Bu sırada tırla temas halinde olduğum için akıma kapıldım." dedi.

Akıma kapılmasıyla yere düştüğünü ifade eden Cansız, "Akıma kapılmam sonucu vücudumu hissetmiyordum, kolum ve ayağım patladı. Her şeyin başı dikkatten geçiyor. Keşke operatör arkadaşım daha dikkatli olsaydı. Bir anlık dikkatsizlik. Keşke iş sahasında makineyi indireceğimiz yeri görevliler kontrol etselerdi. Yüksek gerilim hattını fark edemedik." diye konuştu.

Cansız, hastanenin Yanık Tedavi Merkezi hizmetlerinden çok memnun kaldığını belirterek, doktor, hemşire ve personele ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Merkezdeki doktorlardan Onur Ceylan da kol ve ayağında 2. ve 3. derece yanıklar oluşan hastayı yakından takip ettiklerini aktardı.

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