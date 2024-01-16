Artvin’de GES startı verildi

Artvin’in Ardanuç ilçesi Naldöken köyünde çevre dostu güneş enerji panelleri projesi hayata geçirildi. Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Naldöken köyünde GES projesiyle ilgili yerinde incelemeler yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Cengiz Ünsal yaptığı açıklamada, ”Güneş enerjisi yenilenebilir enerjiler içerisinde, özellikle de iklim ve coğrafi şartlara bağlı olarak önemli bir yer tutmaktadır. ilimizde güneş enerjisinin kullanılması önemli bir değere sahiptir. Bugün, Artvin Valiliği İl Özel İdaresi, yenilikçi ve çevreci yaklaşım ilkesiyle yeni bir yatırıma daha başlamış bulunmaktadır. İlimiz Ardanuç ilçesi, Naldöken köyünde; İl Özel İdaremize ait bir alanda, yenilenebilir enerji sistemlerinin en önemlilerinden biri olan güneş enerji sistemi (GES) kurulması çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. İlk etapta 40 bin metrekarelik alana kurulması planlanan 2 MW GES tesisinin, yaklaşık olarak 50 milyon TL’lik yatırım bedeli bulunmaktadır. Bu sayede, ilk etapta İl Özel İdaresine ait şantiyeler, tesisler ve köylerin sokak aydınlatma giderlerinin düşürülmesi planlanmıştır. Üretim fazlası olarak sisteme verilecek elektrik sayesinde ise Artvin İl özel idaresi adına nakdi gelir sağlanacaktır. Ayrıca, Artvin Valiliği İl Özel İdaresine ön tahsis işlemleri yapılan 400 bin m2 ‘lik yeni bir alana kurulumu öngörülen 40 MW GES tesisinin proje çalışmalarına da devam edilmektedir. Doğa dostu ve çevreciliği ön planda tutan bu sistemle birlikte ilimize fayda sağlamayı hedefliyor, gelecek yarınlara ve ülkemize ‘temiz enerji’ yatırımlarıyla destek olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

