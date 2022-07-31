Artvin'de helikopterin düştüğünü zanneden çiftin üzüntüsü kameraya yansıdı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde, yüksek gerilim hatlarına bakım ve onarım yapan helikopterin düştüğünü zanneden çiftin üzüntülerini dile getirdiği anlar kameraya yansıdı.

İlçeye bağlı Başköy köyündeki yaş çay bahçesinde, 4 gün önce eşi Filiz Küçükali'yle hasat yapan Levent Küçükali, Sultan Selim Dağı mevkisindeki yüksek gerilim hatlarının hemen üzerinde bir helikopter olduğunu fark etti.

Küçükali, bakım ve onarım çalışması nedeniyle alçaktan uçan ve yüksek gerilim hattı üzerinde bir süre sabit kalan helikopterde sorun olduğunu düşünerek endişelendi.

Eşi Filiz Küçükali'ye seslenen Küçükali, cep telefonuyla helikopteri görüntülemeye başladı.

Kayıt sırasında sürekli endişe ve üzüntüsünü dile getiren Küçükali, helikopter gözden kaybolunca düştüğünü zannederek güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Bölgeye giden jandarma ve Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK) ekiplerince yapılan incelemede, helikopterin düşmediği anlaşıldı.

HOPAK da sosyal medyadan, helikopterin düştüğü yönündeki bilginin asılsız olduğunu bildirdi.

