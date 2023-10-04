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Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

04.10.2023 13:15 | Son Güncelleme:
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Artvin'de, şiddetli yağış sonucu meydana gelen heyelan ve su taşkınları nedeniyle kapanan köy yollarında ulaşım normale döndü.

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün etkili olan yağışlar yüzünden Arhavi'deki tarihi Çifte Köprüler yolunun yanı sıra Arhavi'de 4, Borçka'da 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yağışın durmasının ardından İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla söz konusu yollarda ulaşım sağlandı.

Ekipler, köylere bağlı mahalle aralarındaki yollarda çalışmalarını sürdürdü.

TEDBİR AMAÇLI 1 EV VE 1 LOJMAN TAHLİYE EDİLDİ

Borçka ilçesine bağlı Düzköy'de Ali Çelik'e ait ev ile Güneşli köyündeki cami lojmanı, heyelanlar sebebiyle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Öte yandan Arhavi'de zarar gören içme suyu hattındaki arıza ve kirlilik giderilerek ilçeye yeniden su verildi.

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