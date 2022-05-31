Artvin'de heyelanlar nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı

ARTVİN AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde etkili olan yağışın ardından ilçeye bağlı Esenyaka, Tarakçılar, Yağcılar ve Yarbaşı köy yollarında farklı noktalarda heyelanlar meydana geldi.

Heyelanlar nedeniyle 4 köyü yolu ulaşıma kapandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Esenyaka köyünden ilçeye dönerken heyelan nedeniyle 3 araç içinde mahsur kalan 4 kişi, İlçe Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışmayla kurtarıldı.

Kaymakam Hüseyin Kaptan da heyelanlar sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu, çalışmaları denetledi.



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