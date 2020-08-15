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Artvin'de iş yerindeki patlamada bir kişi yaralandı

ARTVİN HABERLERİ  | 15.08.2020 16:15 | Son Güncelleme

Artvin'de iş yerindeki patlamada bir kişi yaralandı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

İlçe merkezindeki Çarşı Mahallesi Hükümet Caddesi'nde, bir lokantadaki tüpte oluşan gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında içeride bulunan iş yeri sahibi Özer Karaçam yaralandı.

Kendi çabasıyla dışarı çıkan Karaçam, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karaçam, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan Karaçam'ın, hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İş yerinde hasara yol açan patlama anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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Ozan Eczanesi
Merkez
Hakan Eczanesi
Ardanuc
Umut Eczanesi
Arhavi
Sağlık Eczanesi
Borcka
Halk Eczanesi
Hopa
Vatan Eczanesi
Hopa
Denız Eczanesi
Murgul
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