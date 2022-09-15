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Artvin'de kara yolunda ilerleyen yaban keçileri kameraya yakalandı

15.09.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de kara yolunda ilerleyen yaban keçileri kameraya yakalandı

ARTVİN (AA) - Artvin'de yaban keçilerinin kara yolunda ilerlediği anların görüntüsü cep telefonuyla kaydedildi.

Artvin-Yusufeli kara yolunda aracıyla seyir halindeki Yasir Sevinç, yol kenarında yaban keçileri olduğunu fark etti.

Stabilize yoldan kara yoluna giren yaban keçileri, bir süre ilerledikten sonra yan taraftaki kayalıklara tırmanarak gözden kayboldu.

Sevinç, cep telefonuyla kayıt altına aldığı bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Artvin cep telefonu görüntü yaban keçisi

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