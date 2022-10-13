Artvin'de kara yolundaki heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı

ARTVİN (AA) - Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki kesimi, heyelan nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapalı kaldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hopa ilçesinin Esenkıyı mevkisinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi Karadeniz Sahil Yolu'na düştü.

Heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan yolda, Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yol temizlenerek kontrollü trafiğe açıldı.

Öte yandan heyelan sırasında yamaçtan kopan kaya kütleleri, yol kenarında bekleyen yabancı plakalı tırın dorsesine çarparak hasara yol açtı.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı heyelan anı, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.



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