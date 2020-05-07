YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Artvin'de karantina süresi dolan 270 kişi memleketlerine uğurlandı

Artvin'de karantina süresi dolan 270 kişi memleketlerine uğurlandı

ARTVİN HABERLERİ  | 07.05.2020 12:58 | Son Güncelleme

Artvin'de karantina süresi dolan 270 kişi memleketlerine uğurlandı

ARTVİN (AA) - Mekadonya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilerek Artvin'de yerleştirildikleri yurtta karantina süreleri dolan 270 kişi, evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Makedonya’dan getirilen 5'i çocuk toplam 270 kişinin 14 günlük karantina süresi sona erdi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi'nde bulunan Çoruh Öğrenci Yurdunda kalan vatandaşlar görevliler nezaretinde otobüslere bindirilerek Türkiye'nin 7 bölgesinde 38 farklı şehre gitmek üzere yola çıktı.

Artvin Livane Mehteran Takımının çaldığı marşlar eşliğinde Artvin Vali Yardımcısı İdris Akça, Gençlik Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, AFAD Müdürü Mehmet Salih Avcı, Kızılay Artvin Şube Başkanı Fatih Tahtalı ve görevlilerce uğurlanan vatandaşlara fidan hediye edildi.

Bazı vatandaşalar hediye edilen fidanları yurdun bahçesine dikerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Vatandaşlar Artvin’den mutlu ayrıldı

Memleketine uğurlananlardan Emine Gülbayram, Makedonya'da üniversite okuduğunu belirterek, "Pandemi nedeniyle devletimiz bizi vatanımıza getirdi. 14 gün boyunca Artvin'de misafir olduk. En iyi şekilde ağırlandık. Bizimle yakından ilgilenen Artvin Valiliği'ne, sağlık çalışanlarına, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, AFAD, ve Kızılay yetkililerine teşekkür ediyoruz. Her şey eksiksizdi. Kaldığım odanın manzarası çok güzeldi. Günüm Artvin'in güzel manzarasını izlemekle geçti. Çok güzel günler geçirdim. Çok güzel anılar biriktirdim” dedi.

Memleketi Bitlis'e gideceğini belirten İbrahim Erdil, karantina sürecinin çok güzel geçtiğini ifade ederek, "Hiç yabancılık hissetmedik. Evimizde gibi hissettik. İhtiyacımız olan her şey karşıladı. Devletimize bize sağladığı imkanlardan dolayı minnettarız." ifadelerini kullandı.

Adanalı Asuman Özcan ise "Yurda yerleşince endişelerimin yersiz olduğunu gördüm. Burada aile sıcaklığı ile karşılandık. Artvin’e ilk defa geldim. Daha güzel günlerde Artvin’e misafir olarak gelmek istiyorum. Artvin halkının ve yurt çalışanlarının sıcaklığını hissettik, bizlere çok saygılı davrandılar. Devletimiz her zaman bizim yanımızda oldu. Türkiye Cumhuriyetinin bir vatandaşı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bizleri vatanımıza getiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a da ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Amacı sağlığına kavuşmaktı! Başına gelmeyen kalmadı Amacı sağlığına kavuşmaktı! Başına gelmeyen kalmadı
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Artvin Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:13
Sabah
04:56
Öğle
12:14
İkindi
16:07
Akşam
19:23
Yatsı
20:58

Artvin Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Çamlıca Eczanesi
Merkez
Hakan Eczanesi
Ardanuc
Turna Eczanesi
Arhavi
Sağlık Eczanesi
Borcka
Halk Eczanesi
Hopa
Jülide Nazlı Eczanesi
Hopa
Denız Eczanesi
Murgul
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.