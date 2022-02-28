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Artvin'de kardan yolu kapalı köydeki cenaze kızakla mezarlığa taşındı

28.02.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de kardan yolu kapalı köydeki cenaze kızakla mezarlığa taşındı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde kar nedeniyle mahalle arası yolları kapalı köydeki cenaze, tahta kızakla mezarlığa taşındı.

İlçe bağlı Maden köyü muhtarı Musa Çimen'in babası Ali Vehbi Çimen (90) yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat etti.

Çimen'in cenazesi, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle aralarında kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulması nedeniyle araçla taşınamadı.

Bunun üzerine kızağa konulan cenaze, köy sakinlerince sırasıyla çekilerek yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki mezarlığına götürüldü.

Çimen'in cenazesi burada toprağa verildi.

Köy muhtarı Musa Çimen, çok dar ve dik olan köy içindeki yollara iş makinelerinin giremediğini, bu nedenle kardan kapalı yolların açılamadığını söyledi.

Babasını toprağa vermenin acısını yaşadığını dile getiren Çimen, "Bu acı günümüzde bizi yalnız bırakmayan ve kızakla 2 kilometrelik yol boyunca cenazemizi taşıyan köy halkına, dost ve akrabalarımıza teşekkür ederim." dedi.

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