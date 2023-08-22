Artvin’de kayıp kamyonet sürücüsünün cesedi 91 gün sonra bulundu

Artvin’in Şavşat ilçesinde 23 Mayıs Salı günü seyir halindeyken kamyonuyla düştüğü nehirde akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zübeyir Topal’ın cansız bedeni düştüğü yerden 3 kilometre uzakta bulundu.

Balık tutan vatandaşların nehir de ceset gördüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma, AFAD, 112 Acil Servis Ekipleri ve Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri çalışma başlattı. Sedye ve ip yardımıyla sudan çıkartılan, ceset kimlik tespiti için Artvin Devlet Hastanesi Adli Tip Morguna kaldırıldı.

OLAY NASIL OLMUŞTU

Artvin-Ardahan karayolunun 34. kilometresinde yaşanan kazada, Zübeyir Topal’ın (41) kontrolünü kaybettiği 55 AIL 79 plakalı kamyonet, Çoruh Nehri’ne düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, ulaştıkları kamyonette sürücü Topal’ı bulamadı. Nehirde akıntıya kapılarak kayboldu.

