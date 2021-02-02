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Artvin’de Korona virüs tedbirleri görüşüldü

02.02.2021 12:17 | Son Güncelleme:
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Artvin’de Korona virüs tedbirleri görüşüldü

Artvin’de Vali Yılmaz Doruk ve ilçe kaymakamlarının katılımı ile Korona virüs Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.Hopa Kaymakamlığı’nda düzenlenen toplantıda, kentte Korona virüs salgınıyla ilgili mevcut durum, salgının seyri, Covid-19 tedbirleri ve denetimler ele alındı.

Artvin’de Vali Yılmaz Doruk ve ilçe kaymakamlarının katılımı ile Korona virüs Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.
Hopa Kaymakamlığı’nda düzenlenen toplantıda, kentte Korona virüs salgınıyla ilgili mevcut durum, salgının seyri, Covid-19 tedbirleri ve denetimler ele alındı. Vali Yılmaz Doruk, yeni tip Korona virüs salgınının bitmediğini vurgulayarak, tedbirlerle yaşamayı sürdürmek gerektiğini söyledi. Ülke genelinde olduğu gibi Artvin’de de vaka sayılarında gerileme yaşandığına işaret eden Doruk, pandemiyle mücadele kapsamında halk sağlığını korumak ve salgının yayılmasını kontrol altına almak için büyük çaba içerisinde çalışmalarını sürdüren başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu personeline teşekkür etti.
Doruk, hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi tedbirlere herkesin riayet etmesi gerektiğini belirterek ilçe kaymakamlarına bu süreçte gösterdikleri hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti, salgının kontrol altına alınması noktasında ilçelerde tedbirlerin üst seviyede tutulmasını istedi.

Artvin’de Korona virüs tedbirleri görüşüldü

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Artvin Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
05:49
Sabah
07:16
Öğle
12:31
İkindi
15:12
Akşam
17:37
Yatsı
18:59

Artvin Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Sağlık Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Ardanuc
Hayat Eczanesi
Arhavi
Halk Eczanesi
Borcka
Altınpost Eczanesi
Hopa
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