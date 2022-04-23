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Artvin'de "Milli Üretim Teknolojik Eser Maketleri" sergisi açıldı

23.04.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de "Milli Üretim Teknolojik Eser Maketleri" sergisi açıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Milli Üretim Teknolojik Eser Maketleri" sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Gençlik Merkezi fuaye alanında düzenlenen sergide, Türkiye'de üretilen 42 yerli ve milli teknolojik ürünün maketi yer aldı.

Vali Yılmaz Doruk ve AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta'nın açılışını yaptığı yaptı sergide, milli savunma sanayisinde yer alan ürünlerin yanı sıra Türk Polis Teşkilatında kullanılan bomba imha robotu, Jandarma Teşkilatında arama ve gözetleme faaliyetlerinde kullanın termal dürbün, dedektör ve teleskop gibi birçok yerli ürünün tanıtımı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, AA muhabirine, Türk mühendis ve bilim insanları tarafından milli sermayeyle üretilen teknolojik eserlerin maketlerini vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

Serginin üç gün ziyarete açık kalacağını belirten Acar, milli egemenliğin temelinin milli üretimden geçtiği anlayışını yaygınlaştırmak, geleceğin teknolojisini tanıtarak çocuklara ilham kaynağı olmak ve ufuklarını açmayı hedeflediklerini söyledi.

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