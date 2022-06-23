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Artvin'de motosiklet çay ocağı önünde oturan kişiye çarptı

23.06.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralananın olmadığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde motosikletin çay ocağı önünde oturan kişiye çarptığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yeni aldığı motosikletiyle seyir halindeki E.S. (42), Cumhuriyet Caddesi'nde ilerlediği sırada aracın kontrolünü kaybetti.

Panikleyerek fren yerine gaza basan E.S'nin kullandığı motosiklet, yol kenarındaki çay ocağının önünde oturan kişiye çarparak durdu.

Yaralananın olmadığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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