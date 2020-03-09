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Artvin'de olası depremde risk taşıdığı belirlenen okul, geçici binasına taşındı

ARTVİN HABERLERİ  | 09.03.2020 17:08 | Son Güncelleme

Artvin'de olası depremde risk taşıdığı belirlenen okul, geçici binasına taşındı

ARTVİN (AA) - Artvin'de olası depremde risk taşıdığı için yıkım kararı alınarak boşaltılan Gazi Ortaokulu, geçici hizmet binasına taşındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının ülke genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Artvin'de deprem olması durumunda risk taşıdığı belgelenen ve yıkılıp yeniden yapılması kararlaştırılan Gazi Ortaokulunun bugün itibarıyla geçici binasına taşındığını belirtti.

Gazi Ortaokulunun ilin en köklü ve büyük okullarından biri olduğunu ifade eden Acar, geçici de olsa bu okulu boşaltmak zorunda kaldıkları için üzgün olduğunu aktardı.

Acar, en kısa sürede eski binanın yıkılarak çok güzel bir projeyle yeni Gazi Ortaokulu binası yapılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Okulumuzun bu geçici binaya çok kısa sürede taşınmasını sağlayan değerli çalışma arkadaşlarıma, taşınmanın her aşamasında sorumluluk üstlenerek yardımcı olan saygıdeğer öğretmenlerimize, sürecin başından beri bize destek olan değerli velilerimize teşekkür ediyorum."

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Artvin Deprem riski Gazi Ortaokulu geçici hizmet binası yıkım kararı

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Hopa
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Murgul
Özcan Eczanesi
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