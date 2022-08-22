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Artvin'de örtü yangınında 20 dönümlük alan zarar gördü

22.08.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de örtü yangınında 20 dönümlük alan zarar gördü

ARTVİN (AA) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Aşağı Irmaklar köyünde çayırlık alanda anız yakılması nedeniyle örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede çevreye yayılarak büyüdü.

Vatandaşların müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye Ardanuç Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletmesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Örtü yangınında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.

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