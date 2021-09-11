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Artvin'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

11.09.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

ARTVİN (AA) - Artvin'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necati Alkan'ın kullandığı 08 YA 373 plakalı otomobil, Artvin-Şavşat kara yolunun 25. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki işaret levhalarına çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Sedanur ve Gülsemin Alkan ile Buket Aktaş, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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