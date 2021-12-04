Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İ.K'nin kullandığı 61 AAL 916 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Yeni Liman mevkisindeki tünel çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Emin Uçar'a (65) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Uçar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Uçar'ın cenazesi, incelemenin ardından Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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